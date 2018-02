Allarme lupo a Genova: esemplare avvistato a Torriglia

Genova. Un altro avvistamento di lupi intorno a Genova. Un esemplare è stato avvistato da un automobilista nelle vie della paese di Torriglia, in Val Trebbia. Sale così la preoccupazione degli abitanti delle vallate, anche in relazione ad altri episodi del passato, come quello dell’uccisione di una pecora al parco del Righi.

Sul tema si è svolto un incontro nella sede del parco dell’Antola fra abitanti e le guardie venatorie della Regione.

I lupi sono sempre piu’ vicini ai centri abitati: tre predazioni sono state segnalate la scorsa settimana a Isolaverde, frazione di Campomorone, a pochi chilometri da Genova: i lupi in tre assalti ha divorato un vitellino, una capra e due pecore. Gli allevatori saranno rimborsati dalla Regione.