Al voto il 4 marzo: tutte le info su tessere elettorali e servizi per anziani e disabili

Genova. Domenica 4 marzo gli elettori genovesi saranno chiamati a votare per l’elezione del parlamento italiano. Nella stessa giornata per i residenti nel municipio Centro Ovest si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio municipale.

Le votazioni si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle ore 7 alle 23. Per le elezioni della Camera possono votare tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali. Per le elezioni del Senato vota chi ha compiuto 25 anni.

L’elettore dovrà presentarsi al proprio seggio munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Qualora nella tessera elettorale fossero esauriti gli spazi, o in caso di smarrimento o furto, l’elettore potrà fin da oggi procurarsi una nuova tessera recandosi presso l’ufficio Elettorale di corso Torino 11. L’ufficio, osserverà orario prolungato nei giorni di venerdì 2 e sabato 3 marzo con orario dalle ore 8,10 alle ore 18 e domenica 4 marzo dalle ore 7 alle 23; in alternativa l’elettore potrà rivolgersi presso gli uffici municipali nei seguenti orari: sabato 3 marzo dalle ore 8,10 alle 12,30, domenica 4 marzo dalle ore 7 alle ore 23.

Questa è l’ubicazione degli uffici municipali:

Per agevolare i cittadini nell’espletamento del diritto di voto, il Comune di Genova ha attivato da tempo alcuni servizi rivolti, in particolare, alle fasce deboli (anziani, portatori di handicap, eccetera):

* da giovedì 1 marzo a domenica 4 marzo consegna a domicilio della tessera elettorale agli elettori anziani e/o disabili che siano assolutamente impossibilitati, a recarsi presso gli uffici anagrafici e senza persona di fiducia a cui delegare l’incarico. Per informazioni rivolgersi ai numeri tel. 010.5576829 / 010.5576841;

* gli elettori non deambulanti o con capacità gravemente ridotta di deambulazione possono esprimere il voto in una qualsiasi sezione delle 169 prive di barriere architettoniche appositamente allestite sul territorio. E’ inoltre attivo un servizio di prenotazione telefonica per il trasporto gratuito da casa al seggio telefonando al numero 010.5741433, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 sino a sabato 3 marzo;

* i degenti in luogo di cura (ospedali, RSA, ecc.) e gli elettori in luogo di detenzione possono esercitare il diritto di voto nella struttura di ricovero o di detenzione, previa autorizzazione da richiedere all’ufficio Elettorale tramite la direzione della struttura che usufruisce del seggio, entro le ore 18 di sabato 3 marzo telefonando ai numeri 010.5576846 e 010.5741434). Gli elettori devono essere in possesso della tessera elettorale e di documento di riconoscimento valido;

* gli elettori affetti da infermità fisica che comporti la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali/intrasportabili affetti da gravissime infermità, possono inoltrare domanda, corredata da certificazione della Asl, all’ufficio Elettorale per esprimere il voto a domicilio.

* gli elettori affetti da infermità tali da non consentire l’autonoma espressione di voto possono avvalersi dell’assistenza in cabina di un componente della propria famiglia o di un altro accompagnatore di fiducia purchè iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica. In base alla legge 17 del 15 febbraio 2003, l’elettore che intende avvalersi della facoltà del voto assistito deve procurarsi la necessaria documentazione medica rilasciata dalla Asl attestante l’impossibilità presentando apposita richiesta all’ufficio Elettorale.

Come nelle precedenti consultazioni è previsto un servizio di trasporto gratuito con navetta per agevolare il raggiungimento dei seggi costituiti nei seguenti istituti scolastici:

Municipio Centro Ovest – Scuola elementare Taviani (corso Martinetti n. 77G): il servizio sarà garantito dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19 con partenza dal cancello in corso Martinetti n. 77 fino all’ingresso della scuola.

Municipio Bassa Val Bisagno – Scuola elementare Fontanarossa (via Ginestrato n. 11): il servizio sarà garantito dalle ore 8 alle ore 20 con partenza dal parcheggio di via Pinetti (di fronte al civico n. 66) al cortile superiore della scuola.

Municipio Ponente – Scuola elementare Fabbriche (via Fabbriche 189b): il servizio sarà garantito dalle ore 8 alle 18,30 con partenza da via Fiorino, n. 9 all’ ingresso della scuola.

I risultati comunicati da ciascuna sezione elettorale saranno visibili online sul sito del Comune di Genova dove è anche possibile reperire tutte le informazioni relative alle modalità di voto ed i recapiti degli uffici comunali cui rivolgersi per chiarimenti.

I numeri della macchina comunale. 669 presidenti di seggio, di cui 16 per i seggi speciali, e 2.644 scrutatori (al 24 febbraio si registrano 203 rinunce, circa il 50% in meno rispetto alle elezioni amministrative).

Per garantire il regolare svolgimento delle consultazioni sono stati individuati 178 addetti al plesso, 74 telefonisti addetti al call center del centro prime notizie ed alla digitazione dei risultati e 15 dipendenti esperti per rispondere ai quesiti posti dai seggi.

Inoltre per assicurare il buon funzionamento delle attrezzature informatiche, telefoniche, delle strutture e degli impianti sono impegnati dipendenti tecnici, informatici, amministrativi ed operai delle varie direzioni comunali ai quali si aggiungono numerosi operatori di sportello per rilascio di duplicati di tessere elettorali, carte di identità, risposte a quesiti, ecc.

All’estero. Sono 298 i cittadini genovesi temporaneamente residenti fuori dal territorio nazionale che hanno fatto richiesta di voto per corrispondenza. 33 mila circa sono invece i genovesi iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani Residenti all’Estero) che potranno votare alle elezioni del Parlamento per i candidati della Circoscrizione Estero, di questi 1553 potranno votare per le elezioni del Municipio II Centro Ovest ad essi si aggiungono per le elezioni municipali 89 cittadini dell’Unione Europea residenti nel Municipio Centro Ovest che hanno fatto domanda di iscrizione.