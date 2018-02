Ai Magazzini del Cotone torna la Fiera del Benessere, dall’alimentazione all’arredamento: stare bene a 360 gradi

Genova. La sesta edizione della manifestazione “Fiera del Benessere ZEN-A”, che dal 2013 ospita numerose realtà aziendali e associative genovesi di eccellenza nel settore del benessere bionaturale, ha quest’anno come filo conduttore il “viver bene in modo naturale a tutte le età”.

La Fiera, che ha ottenuto il patrocinio della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova, è stata pensata come a un percorso virtuale nel benessere naturale e il vivere sostenibile. Il percorso della manifestazione prevede il salone ARMONIA, dedicato alla cura naturale di spirito e corpo, l’area ALIMENTAZIONE, con una rassegna di prodotti biologici per il nutrimento del corpo, la zona AMBIENTE con attività per il tempo libero eco-oriented, il salone ABITARE, dove si potranno trovare soluzioni consapevoli per la progettazione e arredamento delle abitazioni. Oltre all’area dedicata agli espositori del settore, il programma prevede diversi momenti di incontro, esibizioni e conferenze di professionisti pensate per tutte le età.

• ARMONIA – Nel salone Armonia ci saranno gli stand allestiti da: Associazione MERIDIANA ASD che durante la fiera proporrà trattamenti da parte degli operatori della associazione e degli insegnanti ed allievi delle scuole RAM AYURVEDA e SHEN ZU RIFLESSOLOGIA; La A.S.Y.E. Arte Yoga Shiatsu Energetica che propone un calendario di eventi ricco di interventi su Meditazione, Shiatsu, Flex Pilates, Yoga; Shivago Thai Massage School, Centro Eiramed, Scuola Superiore di Naturopatia e Counselor, Scuola di Naturopatia emergere, Tara Bianca, Il Sorriso del Suono e Musico Terapia, Planeos, FC Formazione e Consulting e tanti altri.

• ABITARE – L’area della fiera dedicata al tema Abitare sarà animata dall’architetto Feng Shui Barbara Borello che accoglierà i visitatori con uno Stand scenografico dedicato al Giappone, paese ospite della manifestazione, realizzato in collaborazione con l’artista Virginia Cafiero. Ba.Bo Design offre anche tre appuntamenti Venerdì 9 febbraio (ore 18/19) Progettare gli spazi con il feng shui, Sabato 10 febbraio (ore 18/19) “Le piante nell’Architettura Feng Shui: in casa, sul terrazzo e in giardino, domenica 11 febbraio “Armonizzare la camera matrimoniale e la stanza dei bambini con il Feng Shui.

• ALIMENTAZIONE – In Fiera sono presenti anche numerosi stand dedicati all’ Alimentazione, intesa come fonte di benessere ed energia per il corpo. I visitatori avranno quindi l’opportunità di fare una pausa pranzo in fiera. In particolare si potranno provare i piatti di cucina energetica e curativa, rimedi yogici, tisane ayurvediche tè rosa d’oriente, bamboo e sakura, confetture, composte, frutta disidratata, estratti di aloe e frutta fresca, burger vegani e vegetariani, tacos veg, piatti thailandesi, crescia con farine speciali.

Ed ancora aromi e spezie naturali, oli essenziali per massaggi e ad uso alimentare, cosmetica vibrazionale, fitoterapici vibrazionali, piatti thailandesi, crescia con farine speciali.

Nell’area conferenze Sabato 10 febbraio si terranno le conferenze Genetica e nutrizione al servizio della prevenzione (ore 11/12 Studio Zara 19), Metodo Naturopatico di dimagrimento e benessere (ore 17/18 di Daniela Diamanti) e “La flora batterica, l’ecosistema del benessere” (ore 17/18 Scuola Superiore di Naturopatia)

• AMBIENTE – In fiera saranno presentati una vasta gamma di prodotti e materiali naturali tra cui biocalci, pavimenti in legno, resine cementizie ideali nel green building, tessile naturale, case in legno, sistemi design di depurazione dell’acqua etc.

• PROGRAMMA GIAPPONE – Gli appuntamenti si terranno nell’Area Giappone, nel Modulo 7 al Piano Terra e sono a cura di Sakura Project: Arte in Movimento. Nello spazio dedicato al Giappone saranno sempre visibili al pubblico: Mostra Fotografica dedicata alla figura della Geisha a cura di Daruma Photo, con angolo per foto ricordo “Posa in Kimono”; Mostra delle opere di Pier Canosa tributo ai più grandi Maestri dell’Arte Nipponica come Utamaro e Hokusai; il Massaggio giapponese KireiKobido a cura di Deborah Carelli; Mini Lezioni di Arti Marziali Aikido, Karate e Ju Jitsu a cura di Michele Rosso, Gabriel Siclari, Moreno Manitto, Luca Pinna; Origami e Ikebana a cura di Alessandra Politi; percorso tattile sulla seta a cura di Sophie Lamour.

• AREA ATTIVITÀ BENESSERE SENIOR – Venerdì 9 febbraio: la Associazione 50&PIU’Genova in collaborazione con i professionisti di Studio Zara 19 presenta due conferenze dedicate all’osteopatia e alla postura (Sala Austro 15.00/16.00 Osteopatia e Salute 16.00/17.00 L’importanza della corretta postura nelle lombalgie croniche)

• AREA ATTIVITÀ BENESSERE MAMME E BAMBINI – Sabato 10 febbraio saranno protagonisti professionisti e Associazioni che animeranno la giornata con le seguenti attività: 15.00/16.00 Eliminare il mal di schiena in gravidanza con l’uso della fascia portabebè. A cura di Ilaria Ottati – 16.00/17.00 Presentazione del Progetto Asilo nel Bosco e Laboratorio esperienziale “Osserviamo e sentiamo la natura!” – 17.00/18.00 Vademecum di Yoga e Pilates per gestanti e neo mamme. Elena Roccatagliata- 18.00/19.00 Incontro su Mindfulness in famiglia curato da Suzanne Reyneke

• AMICI A 4 ZAMPE – Domenica 11 febbraio 16.00/17.00 Scuola Superiore di Naturopatia: Fiori di Bach per cani, gatti e loro bipedi a cura di Miriam Dodero Biologa Naturopata Counselor clinico Master Reiki

Oltre a quelli citati la VI edizione della ì propone ai suoi utenti un programma articolato di conferenze, incontri esperienziali davvero imponente sui tre giorni del week-end il cui programma dettagliato ed aggiornato si trova alla pagina del sito http://www.zena.ge.it/ZEN-A-2018/lista-eventi-fiera-benessere-genova-2018.html