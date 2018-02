Aeroporto di Genova, annunciato un nuovo collegamento con Bucarest

Genova. Prenderà il via il prossimo 21 giugno il nuovo volo di linea diretto Genova-Bucarest, continuativo per tutto l’anno. A gestire il collegamento, due volte alla settimana (lunedì e venerdì), sarà la compagnia Ernest Airlines. L’aeromobile impiegato sarà un moderno Airbus A320 da 180 posti.

La compagnia pubblicherà gli orari la prossima settimana, quando i voli verranno messi in vendita e saranno disponibili per clienti privati, aziende e agenzie di viaggio. “Con questo nuovo volo la Liguria si collega a un’altra importante capitale europea – commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – È un’importante novità. Siamo certi che la comunità romena residente in Liguria e in Piemonte apprezzerà molto questa rotta, così come i tanti turisti che da Bucarest vorranno partire alla scoperta della nostra regione e per i liguri e i piemontesi che vorranno scoprire questa magnifica città. Non solo: grazie ai voli di Ernest Airlines sarà possibile partire da Bucarest per imbarcarsi su una crociera dai porti liguri. In chiusura, vale la pena sottolineare i vantaggi per le aziende liguri, che grazie a questo nuovo volo diretto potranno moltiplicare le loro opportunità di business con la Romania”.

“Siamo lieti di aggiungere al network Ernest Airlines l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, che collegherà Bucarest a partire dal 21 giugno con due frequenze settimanali nei giorni di lunedì e venerdì. Nel territorio ligure c’è un’importante comunità di cittadini rumeni, che potranno contare ora su un collegamento diretto con la capitale della Romania. Genova è una città che offre importanti scambi commerciali tra i due paesi e molto richiesta per il traffico leisure generato dalle bellissime coste liguri e dal mercato crocieristico. – dice Ilza Xhelo, Chief Commercial Officer di Ernest Airlines – Con l’apertura di questa nuova tratta Ernest Airlines dimostra così la flessibilità di una compagnia aerea giovane e dinamica, sempre pronta a soddisfare le esigenze del mercato ed offrire ai propri passeggeri un servizio di qualità con prezzi accessibili a tutti. Come compagnia aerea italiana, il nostro core business è quello di sviluppare dal nostro paese un network che soddisfi sempre di più le esigenze del traffico etnico, leisure e business, al quale riserviamo sempre più collegamenti e servizi dedicati, come ad esempio il call center e assistenti di volo che parlano la lingua madre dei paesi in cui operiamo. Tutti i voli saranno operati con la moderna flotta di Ernest Airlines composta da quattro aeromobili Airbus A320/319 durante il 2018”.

Ernest Airlines è una compagnia italiana, con sede a Milano, nata per volontà di un gruppo di investitori svedesi e operativa dal giugno del 2017. Al momento conta una flotta di due Airbus (un A319 da 140 posti e un A320 da 180 posti), che saliranno a quattro entro la fine del 2018.