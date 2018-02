In aereo da Genova ad Atene, il nuovo volo Aegean attivo dal 13 giugno

Genova. Il nuovo volo “Genova-Atene di Aegean Airlines rappresenta un importante passo avanti nel percorso di sviluppo del network del Cristoforo Colombo”: così Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova, commenta l’annuncio del nuovo volo tra il capoluogo ligure e la capitale greca, volo che prenderà il via il prossimo 13 giugno.

Il collegamento Genova – Atene avrà frequenza bi-settimanale, ogni mercoledì e domenica, e sarà effettuato con aeromobili A319/320, configurati in due classi di servizio, Business e Economy.

“È la prima volta che Aegean Airlines approda al Cristoforo Colombo – dice Odone – Si tratta di una compagnia estremamente importante, con una flotta di 60 aerei e una rete di oltre 150 destinazioni nel mondo: il fatto che abbia scelto Genova è un riconoscimento importante per il nostro aeroporto e per tutto il territorio ligure. – prosegue Odone, che aggiunge – Questo volo non solo collega le due città, ma apre le porte del network della compagnia aerea verso l’intera Grecia e importanti destinazioni internazionali, soprattutto in Medio Oriente e in Asia”.

Grazie ai collegamenti con i principali hub europei e alla presenza delle più importanti compagnie aeree, decollando dall’Aeroporto di Genova è possibile volare verso oltre 600 destinazioni nel mondo, tutti i giorni e con un solo scalo. Gli hub intercontinentali collegati al Cristoforo Colombo sono: Monaco, Francoforte, Amsterdam, Parigi, Copenaghen (novità a partire dal prossimo 24 marzo, con SAS), Atene, Roma, Londra Gatwick, Barcellona e Mosca Domodedovo.