Abb, a Genova nasce il “cervellone” che dialoga con impianti in tutto il mondo

Genova. In piedi davanti ai maxi schermi, con indosso un visore di realtà aumentata, nella demo room di Genova il tecnico di Abb in collegamento con il responsabile della sala controllo di una centrale a ciclo combinato situata dall’altra parte del mondo analizza i dati del surriscaldamento di una pompa.

E insieme decidono gli interventi da fare. E’ una dimostrazione del funzionamento del nuovo Collaborative Operations Center di Abb Italia, in primo sul territorio nazionale, inaugurato questa mattina nella sede di Genova. Da qui si controllano circa seicento impianti termici, idroelettrici, fotovoltaici, eolici, di desalinizzazione e di ricarica per veicoli elettrici in tutto il mondo. E anche le 78 “paratoie” del Mose di Venezia, a cui Abb fornisce anche automazione e sistema elettrico integrati, sono monitorate da qui, come la rete idrica di Hochimin. “Da centri come questo – sottolinea Danilo Moresco, hub manager South Europe di Abb

facciamo prevenzione sulle infrastrutture strategiche di un Paese: centrali che producono energia e impianti che distribuiscono acqua potabile”.

Come funziona? “Il Collaborative operations center offre soluzioni avanzate che consentono alle aziende della generazione di energia e dell’industria dell’acqua di migliorare l’operatività e la manutenzione usando tecnologie digitali e collaborando con esperti presenti nei centri” spiegano i responsabili di Abb Italia.

Gli impianti vengono controllati da remoto e l’analisi delle informazioni permette alle aziende clienti di ottimizzare le performance e fare manutenzione predittiva. Significa ridurre anche del 50% i costi di manutenzione ed estendere del 20% il ciclo vitale delle macchine grazie all’analisi immediata dei dati per gestire risorse, processi e rischi. “Abb Ability Collaborative Operations ci aiuterà a portare i benefici della digitalizzazione ai nostri clienti del settore della generazione di energia e l’industria dell’acqua, fornendo loro informazioni utili a prendere decisioni più efficaci per il business” spiega Kevin Kosisko, amministratore delegato della business unit Power generation & water di Abb.