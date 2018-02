Incidente sull’autostrada A10, nel tratto tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova. Nel tratto “maledetto”, nel quale si sono già verificati i gravi incidenti che hanno riguardato camion e mezzi pesanti, questa mattina, intorno alle 11 e 20, un tir con la sua motrice si è ribaltato con il carico.

Secondo quanto appreso l’autista è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco e personale sanitario, la Croce Verde di Albisola e l’automedica del 118. Il conducente non è rimasto comunque ferito e non sono stati coinvolti altri mezzi nel sinistro.

Foto 2 di 2



Ora il traffico sull’A10 è interrotto in direzione ponente: un lunga colonna di auto e altri mezzi si è formata nel tratto interessato dall’incidente, si consiglia l’uscita ad Albisola.

Per la rimozione del camion e del carico, con l’intervento di messa in sicurezza del tratto di autostrada, sono previsti tempi lunghi. Si spera di poter riaprire almeno una corsia in breve tempo.