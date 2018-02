8 marzo, tre giorni di visite gratuite promesse da Anvolt per la prevenzione dei tumori femminili

Genova.In occasione delle Festa della Donna, anche quest’anno si ripete l’iniziativa dedicata alla prevenzione dei tumori femminili.

Una “tre giorni” di visite gratuite, promossa dall’Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori (Anvolt): sarà possibile effettuare visite ginecologiche, senologiche e pap-test nei giorni 8, 9 e 10 Marzo nell’ambulatorio Anvolt di Genova in Via San Luca 12/26 (4°piano).

Per facilitare la gestione della cosa, e visto il successo degli anni scorsi, è obbligatoria la prenotazione. Non è richiesta l’impegnativa medica. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 010265999.