200 grammi di marijuana, spacciatore arrestato nel centro storico

Genova. E’ successo in via dei Fregoso, nella zona del ghetto, ormai giovedì pomeriggio. I poliziotti del commissariato di Pré hanno arrestato un 22enne nigeriano sorpreso con otto confezioni di marijuana, del peso complessivo di 200 grammi.

Gli agenti, durante il pattugliamento, hanno notato all’angolo tra Via Archivolto dei Fregoso e Via dei Fregoso alcune persone intente a parlare tra loro. Si sono pertanto divisi in due gruppi: il primo si è appostato all’angolo tra Via dei Fregoso e Vico del Campo, mentre il secondo ha percorso Via Archivolto dei Fregoso.

Improvvisamente il gruppo di giovani si è accorto dei poliziotti e si è disperso. Uno di essi è fuggito lungo Via dei Fregoso, finendo nelle braccia dei poliziotti appostati che, nonostante la resistenza opposta, sono riusciti a bloccarlo. Da una tasca della giacca del fuggiasco è caduta a terra una calza, subito recuperata dagli operatori, al cui intero era custodito lo stupefacente, sequestrato con la somma di denaro di 75 euro.

Il 22enne, arrestato, è stato portato in carcere a Marassi.