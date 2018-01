Zara raddoppia a Genova, forse al posto di Trony

Genova. Zara raddoppia a Genova e prende il posto di Trony? Secondo indiscrezioni si sarebbe vicini alla conclusione dell’accordo per far sbarcare nel centro di Genova un nuovo negozio del colosso dell’abbigliamento spagnolo.

Negli spazi lasciati liberi da Trony potrebbe trovare collocazione il settore casa e arredamento casa. Sarebbe in corso una trattativa ancora da perfezionare. Intanto Trony ha tolto le insegne. Per l’area di cantiere in via Ponte i permessi sarebbero stati autorizzati sino ad aprile.

Proseguono comunque gli incontri per il futuro di sedici lavoratori genovesi della catena Trony. Ieri c’è stata una riunione a Roma con i sindacati e il possibile nuovo acquirente Unieuro, ma restano difficoltà sulla trattativa.