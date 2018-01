Voli: Trieste-Genova con FlyValan dal 23 gennaio

Genova. La compagnia aerea regionale FlyValan ha aperto le vendite per il volo di linea Trieste-Genova, operativo a partire dal prossimo 23 gennaio nelle giornate di martedi’, giovedi’ e venerdi’.

La compagnia ha gia’ preso contatti con le agenzie di viaggio per promuovere le opportunita’ turistiche legate alle bellezze del Friuli Venezia Giulia e della Liguria. Un’altra novità in arrivo quindi per l’aeroporto di Genova.

Per i voli sulla tratta tra il 23 gennaio e il 6 febbraio, FlyValan offrira’ uno sconto del 25% su tutte le sue tariffe aeree (Flexible, Standard, Light e Basic).