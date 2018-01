Via Monte Contessa, cede muro di pietra. Strada chiusa al passaggio. Verifiche in corso

Genova. A seguito di un cedimento strutturale di un muro di contenimento la Polizia Locale ha chiuso al passaggio Via Monte Contessa.

Grossi pietre infatti hanno invaso la strada, per fortuna senza danni a persone o cose. Sono in corso verifiche sul il rimanente tratto di muro per evitare altre situazioni pericolose.

La strada è chiusa dalla intersezione con via Monte Uliveto fino alla altezza del civico 13.