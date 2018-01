Via Fillak, incidente in serata per una inversione improvvisa. Due feriti a Villa Scassi

Genova. Poteva finire molto peggio l’incidente avvenuto ieri sera in via Fillak, a Sampierdarena, quando, forse per una inversione improvvisa, uno scooter ha “centrato” una macchina.

Da prassi l’intervento del 118 è stato da “codice rosso per dinamica” ma per fortuna i due feriti, il conducente della moto e l’autista dell’auto, non sono risultati gravi. Trasportati successivamente in codice giallo al pronto di Villa Scassi.

Sul posto la pattuglia della Polizia Locale della sezione infortunistica stradale, per ricostruire la dinamica e capire le responsabilità di una incidente frutto, come molti, di una qualche imprudenza.