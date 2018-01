Vi ricordate la discoteca al sabato pomeriggio? Torna a Genova, ed è “no alcol”

Genova. Sarà inaugurata sabato 27 gennaio al Casa Mia Club di via XII Ottobre #mammaesco. Questo il nome scelto per l’attività (ri)lanciata da uno dei locali notturni più conosciuti di Genova.

Dopo aver fatto parlare di sé per serate con nomi di una certa caratura (Skin, Claudio Coccoluto, Tommy Vee, Salvatore Esposito) il discobar vuole rilanciare il ruolo della discoteca al sabato pomeriggio, per un pubblico di ragazzi tra i 14 e i 18 anni non compiuti.

Il progetto prende il nome (e l’hashtag) di #mammaesco e propone una ricetta semplice quanto conosciuta e apprezzata anche dai genitori a cui si propone un luogo confortevole e sicuro dove i loro figli possano passare il pomeriggio consumando bevande rigorosamente analcoliche.

Sabato l’inaugurazione con una prima festa a tema fluo.