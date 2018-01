Il Valdivara mette in bacheca la Coppa Italia Eccellenza

Lavagna . Il Valdivara supera (2-1), sul neutro del ‘Riboli’ di Lavagna, teatro della finalissima di Coppa Italia Eccellenza (2-1), la Rivarolese, aggiudicandosi l’ambito trofeo.

Gli spezzini di Mirco Fanan succedono nell’albo d’oro alla Sestrese, regalando la prima storica Coppa Italia alla società di Beverino.

La squadra del presidente Giovanni Plotegher, sotto di una rete, segnata (all’8°) dal polceverasco Oliviero, non si disunisce, trova il pareggio (al 55°) con il bomber Bertuccelli e realizza il goal vincente (al 69°) con Ortelli.

Valdivara: Sarti, Iroanya (all 82° Stella), Terribile, Del Padrone, Cutugno, Mozzachiodi, Alvisi, Ortelli, Ejalonibu (all 88° Bolla), Bertuccelli, Paparcone All. Mirco Fanan

A disposizione: Grippino, Stella, Chiappini, Barilari, Bolla, Elcaidi, Rossi

Rivarolese: Boasi, Ungaro, Sangiuliano, Napello, Ciminelli, Eranio, Malatesta, Oliviero, Memoli, Martino, Mura All. Stefano Fresia

A disposizione: Molinaro, Pascolini, Herrera, Morabito, Nocentini, Cocurullo, Sacchi