Tursi, domani la mozione della Lega per vietare il burqa nei luoghi pubblici

Genova. Sarà votata domani dal consiglio comunale la mozione promossa dal gruppo Lega in Comune a Genova sul divieto di utilizzo del burqa nei luoghi pubblici.

A difendere la mozione il consigliere del Carroccio Davide Rossi: “E importante perché oltre a ricordare le leggi vigenti sul divieto di travisare il viso, va incontro alle legittime esigenze delle donne specialmente islamiche a auspicare e pretendere pari dignità e pari diritti verso un mondo maschile dove in molti casi, troppi, la matrice culturale e religiosa diventa un alibi finalizzato a celare o ancor peggio giustificare coercizione, violenza fisica e psicologica, segregazione, infibulazione e in molti casi omicidi”.

“Nel 2018 e in un paese paese importante come l’ Italia – prosegue Rossi – non è ammissibile che questi comportamenti vengano accettati, non combattuti e le donne non tutelate. Auspico il maggiore sostegno politico verso un documento non politico ma di civiltà”.