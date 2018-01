Trasta, dibattito sul progetto di nuova piattaforma logistica

Genova. Dibattito pubblico sull’ipotesi di nuova piattaforma logistica a Trasta. Lo propone il gruppo “Chiamami Genova -Putti Sindaco”.

E’ in programma domani, alle ore 21, presso il Circolo ARCI Barabini di Trasta, Salita Cà dei Trenta 3 Canc Genova, con Davide Ghiglione e Paolo Putti, consigliere municipale e comunale di “Chiamami Genova – Putti Sindaco”, che illustreranno il progetto.

“Nel 2015 il gruppo Sogegross ha acquistato l’area ex squadra di rialzo di Trasta in via Polonio, proponendo alle istituzioni un progetto che prevede la realizzazione di una piattaforma logistica, nella parte che attualmente non è occupata dal campo base del “terzo” valico, per ospitare attività di produzione, lavorazione, stoccaggio e smistamento di prodotti freschi e secchi – spiega Davide Ghiglione, capogruppo “Chiamami Genova -Putti Sindaco” nel Municipio V Valpolcevera – Ancora trasformazioni quindi per la zona e la viabilità di Trasta”.