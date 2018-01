Trasporto pubblico, Balleari: “Bando gara fatto per evitare tagli a fondi Governo”

Genova. “Il bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico nella Città metropolitana di Genova è stato pubblicato per sterilizzare il rischio di un taglio del 15% dei fondi governativi al settore”. Lo ha detto oggi pomeriggio a Palazzo Tursi in Consiglio comunale il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari rispondendo a un’interrogazione del consigliere Enrico Pignone (Lista Crivello).

“Il nostro obiettivo è mantenere ‘in house’ il servizio di trasporto pubblico – ha detto Balleari . Abbiamo fatto un bando di gara pubblica per evitare il taglio dei fondi governativi, sia Amt che Atp potranno partecipare, il bando è una pietra in più per raggiungere il risultato che ci siamo prefissati”.