Traffico: lavori per nodo S. Benigno, rivoluzione con limite a 30 km/ora in via di Francia e rampa Sopraelevata

Genova. Novità in arrivo per la viabilità cittadina in relazione a lavori propedeutici per il nuovo nodo di San Benigno. La ditta “Carena S.p.A.” ha presentato domanda per ottenere la temporanea modifica della disciplina della sosta e del transito veicolare in Via di Francia, passo via Di Francia e sulla rampa discendente della sopraelevata Aldo Moro.

Il Comune di Genova ha disposto un ridimensionamento degli spazi adibiti alla sosta e al transito e modificato i limiti di velocità per questioni di sicurezza, con un’ordinanza che entrerà in vigore dalle ore 20 del 15 gennaio alle ore 24 del 21 gennaio. In questo periodo, in via di Francia, nella carreggiata lato a mare per la direzione di marcia verso levante, tratto compreso tra il civico 56 rosso e il passo a via di Francia, e nella carreggiata lato monte per la direzione di marcia versoponente, nel tratto di strada compreso tra il pilone 24 della soprastante strada Aldo Moro e il civico 56 rosso, sarà temporaneamente istituito il limite di velocità di 30 Km/h. Nel segmento stradale compreso tra il pilone 22 e il pilone 21 della strada sopraelevata A. Moro saranno temporaneamente eliminati gli interdittori spartitraffico situati al centro della carreggiata.

Contestualmente, nel tratto di strada antistante al civico 57 rosso, a seguito di un restringimento della carreggiata, la circolazione veicolare si svilupperà su due corsie di marcia per la direzione ponente. Riguardo alla sopraeStrada Aldo Moro, rampa discendente che porta alla via di Francia, nel tratto compreso tra il fornice del ponte Elicoidale e la via di Francia, sarà temporaneamente istituito il limite di velocità di 30 Km/h.

Nel Passo via di Francia su ambo i lati della carreggiata a levante del tratto compreso tra il civico 2 e la via di Francia sarà temporaneamente istituito il divieto di sosta/fermata, con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempimenti, e del divieto di transito veicolare. I veicoli che percorreranno lacarreggiata a levante del passo via di Francia, giunti in corrispondenza del civico 2, avrannio l’obbligo di invertire la marcia e immettersi nella carreggiata opposta (ponente), e successivo obbligo di svolta a sinistra verso mare.

Verrà inoltre temporaneamente istituito il divieto di sosta e fermata veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempienti, nell’area destinata al parcheggio dei motocicli/ciclomotori esistente in corrispondenza dell’intersezione con la via di Francia.

In passo via di Francia, nella carreggiata a levante in corrispondenza di via de Marini, sarà temporaneamente istituito il divieto di transito ai veicoli aventi lunghezza superiore a m. 6,00. Questi ultimi, provenienti da via de Marini, giunti in corrispondenza con passo via di Francia, avranno l’obbligo di proseguire diritto o di svolta a destra (mare). I veicoli della medesima categoria, provenienti dal fornice di levante con la via Balleydier, hanno l’obbligo di svolta a sinistra in corrispondenza di passo via di Francia.