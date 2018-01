Topi d’appartamento, ladri “acrobati” in azione ad Albaro

Genova. Potrebbe essere stata la stessa banda di “ladri acrobati” a colpire il quartiere di Albaro ,a Genova dove, ieri sera, ci sono stati due furti in appartamento. Il primo colpo in via Byron dove i malviventi sono entrati in un’abitazione forzando una finestra.

Una volta dentro i topi di appartamento hanno trovato la cassaforte e l’hanno tagliata portando via un orologio di valore. Ad accorgersi del furto i proprietari che, tornati a casa, intorno alle 22.00 hanno avvertito la Polizia che ha fatto i rilievi e avviato le indagini.

Il secondo furto è stato, invece, scoperto intorno alle 23.00 in via Orsini, sempre nello stesso quartiere e a poca distanza dal colpo precedente. Anche in questo caso le modalità sono state quelle della finestra forzata che ha permesso l’ingresso nell’abitazione dalla quale sono stati prelevati gioielli e contanti. La Polizia e’ intervenuta per i rilievi del caso.

Le indagini sono, ovviamente, a tutto campo ma la dinamica dei due furti e la tempistica dei colpi potrebbe far pensare anche a una banda che ha agito in breve tempo nel quartiere. Nella serata la Polizia è intervenuta anche su un terzo colpo, questa volta in Val Polcevera, in Passo dei Barabini. Anche in questo caso i ladri sono entrati forzando una finestra dell’abitazione e hanno rubato contanti e monili d’oro.