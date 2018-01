Top

Spolli Il cartellino giallo che gli farà saltare la partita contro la Lazio è una disdetta, è un vero punto di riferimento per la difesa rossoblù.

Pandev Ha protetto tantissimi palloni, subendo parecchi falli, in gran parte non sanzionati da Pairetto. È lui a “prendersi” il calcio di Samir, che vale l’espulsione.

Omeonga Finché è rimasto in campo ha dato una buona vivacità al centrocampo rossoblù, creando anche diverse occasioni nel primo tempo.

Flop

Veloso Esce sotto i fischi, il Veloso di inizio stagione è sparito. Non riesce a dare ritmo alla squadra e sembra aver fatto passi indietro anche in personalità.

Lapadula Ha smania di far vedere quanto vale, ma il rischio è di strafare. Paga la statura sui cross, è troppo precipitoso nel voler concludere a rete, con risultati poco efficaci.

Bertolacci Ancora una volta non riesce a essere determinante nella partita. Non salta l’uomo e non rischia nulla per provare qualche giocata efficace