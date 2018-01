Top

Quagliarella Come il vino, alle soglie dei 35 anni mostra di avere ancora tanto da dare al calcio italiano. Firma una tripletta, ma a sorprendere è l’impegno durante tutta la partita, anche in fase di non possesso palla.

Ramirez Due assist, di cui uno di tacco e un passaggio determinante nel primo gol blucerchiato. Da leccarsi le dita.

Torreira Dopo qualche partita di appannamento è tornato quello di due mesi fa, un gigante nel cuore del centrocampo

Flop

Kownacki Ce la mette tutta a livello di foga e cattiveria, ma manca la più facile delle occasioni per eccessiva sicurezza

Ferrari Dà un brivido ai suoi quando liscia un pallone nel cuore dell’area di rigore

Bereszynski Ha giocato una grande partita, unica pecca, l’anticipo di testa di Sanchez per il gol della bandiera viola