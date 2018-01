Teglia, campo nomadi dietro al Mercatone 1. Garassino: “Installeremo dissuasori per roulotte e camper”

Genova. La vicenda del piccolo campo abusivo che da qualche mese si è formato in un parcheggio retrostante il Mercatone 1, a Teglia (Valpolcevera) è stato affrontato durante l’ultima seduta del consiglio comunale.

A portare all’attenzione della giunta la situazione denunciata da alcuni residenti della zona è stato il consigliere della Lega Davide Rossi. Che ha spiegato come, i cittadini, abbiano iniziato a raccogliere firme per chiedere un intervento del Comune per smantellare la “baraccopoli” sottolineando come nel quartiere si siano verificati anche alcuni danneggiamenti a vetture e portoni.

La risposta è arrivata dall’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino. “Abbiamo presente quali siano le aree della città interessate dal degrado, e questa rientra nella nostra mappatura. Al momento il campo nomadi è costituito da quattro ruote e un paio di carcasse di auto. Il campo è disabitato di giorni, ma utilizzato di notte come dormitorio da 12, 15 persone”.

Le aziende del quartiere sono state ascoltate in materia e non risultano particolari lamentele ma il Comune si muoverà, possibilmente in accordo con il municipio, per risolvere la questione una volta per tutte. “Bisognerà sgomberare l’area come si conviene – afferma Garassino – dopodiché valuteremo l’installazione di dissuasori per i mezzi come camper e roulotte da posizionare nell’area, capiremo se il municipio vorrà partecipare al progetto o se dovremo farcene carico come comune”.