Seconda giornata di campionato in Serie B maschile di pallanuoto e seconda vittoria della Sportiva Sturla che strapazza i cugini dell’Albaro Nervi per 14-1. Partita mai in discussione e chiusa già nel primo periodo con un netto 4-0, che viene replicato nel secondo tempo. Al rientro in vasca arriva il momento migliore degli albarini che segnano l’unica rete di giornata salvo poi crollare ancora nell’ultimo periodo.

Cade invece la Locatelli che a Torino da vita ad una partita intensa. Brutto avvio di gara con i piemontesi avanti 3-1, poi nel secondo quarto pioggia di gol con cinque reti a favore dei genovesi e quattro per i locali. Negli ultimi due periodi poi i torinesi sono praticamente peretti in difesa e piazzano altri quattro gol fissando il punteggio sull’11-6.

Vittoria esterna per Sestri invece che lotta e suda le proverbiali sette camicie per battere Busto Arsizio, ma alla fine esce vincitrice in una gara che si gioca sul filo dei nervi. Primi due parziali equilibrati (2-2 e 3-3), poi i liguri riescono a mettere la testa avanti nel penultimo quarto. Busto rientra in gara, ma Sestri replica e trova il rassicurante +2 (9-11) che vale i tre punti finali.

Non riesce a replicare la vittoria invece Rapallo, che in casa, all’esordio deve accusare subito una sconfitta per mano di Lerici che si impone per 7-9. Gara equilibrata, ma spezzini sicuramente più cinici in attacco.