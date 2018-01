Sturla, tutto pronto per il Cimento dell’Epifania. Dopo il tuffo pasta e fagioli e la Befana

Genova. Sturla si veste a festa sabato prossimo. Grazie all’organizzazione della Sportiva Sturla in collaborazione con il Circolo Nautico Sturla, va in scena il 30° Cimento dell’Epifania, con opportunità per i più temerari di sfidare il freddo e vivere l’emozione del primo bagno in mare.

Appuntamento alle ore 11 sulla spiaggia antistante il Circolo Nautico Sturla (Via V Maggio 2a), presso la cui sede sarà possibile iscriversi all’evento, mentre alla Sportiva Sturla (Via V maggio 2d) sarà possibile riscaldarsi e rifocillarsi con pasta e fagioli. In spiaggia, subito dopo il tuffo collettivo, arriverà pure la Befana.

Il sodalizio biancoverde del presidente Giorgio Conte dedica, anche nel 2018, il ricavato del Cimento dell’Epifania alla Gigi Ghirotti onlus del professor Franco Henriquet e alla Croce Verde di Quarto. Nel 2017, nonostante la rigida temperatura di 4 gradi (13 in mare), i partecipanti furono 102: i più giovani, Giulio Piscioneri (2009) e Martina Gaione (2006), e i più anziani, Luisa Cattoni (1934) e Marcello Beneventi (1938), ricevettero un premio dalla Sportiva Sturla.