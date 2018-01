Sturla, auto si cappotta in via Redipuglia. Uomo trasportato in codice rosso al San Martino. Traffico in tilt

Genova. Un incidente stradale è avvenuto verso le ore 18 in via Redipuglia a Sturla, quando un’auto, guidata da un uomo, si è capottata durante la marcia.

Arrivati in pochi minuti i mezzi di soccorso, le operazioni di recupero del guidatore sono state complesse e laboriose: l’uomo è stato successivamente trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Difficili anche le operazioni di ripristino delle viabilità, vista la strettezza della strada, che risulta al momento completamente bloccata. Il traffico nella zona, quindi, è in tilt