Stroncato a 44 anni ex calciatore del Multedo, il ponente piange Alessandro Villardita

Genova. Una notizia che ha riempito di tristezza i cuori di tanti amici e conoscenti, quella della scomparsa di Alessandro Villardita detto Villa. 44 anni, ex calciatore del Multedo calcio e ancora attivo in tornei amatoriali, molto conosciuto nella delegazione del ponente, si è spento improvvisamente nelle ultime ore.

La morte, dovuta a una patologia, lo ha strappato alla moglie e ai suoi due bambini piccoli.

In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio e di incredulità, anche sulla pagina Facebook di Alessandro. “Ciao campione, ci mancherai”, si legge ripetutamente. Gli amici del pub Molly Malone’s, molto frequentato dal 45enne, hanno deciso di chiudere i battenti, per questa sera, per onorarne la scomparsa.

I funerali si svolgeranno lunedì ma non si conoscono ancora ulteriori dettagli.