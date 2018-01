Genova. Fabio Quagliarella e Armando Izzo. Sono loro i protagonisti della nuova sessione dell’Asta di Stelle nello Sport, patrocinata da Coni e Ussi sotto l’egida di Ansmes. La sfida benefica si pone l’obiettivo, su CharityStars, di sostenere la Gigi Ghirotti.

I progetti della onlus del professor Franco Henriquet, da oltre 30 anni impegnati nell’assistenza alle famiglie dei malati volontari tramite strutture all’avanguardia e una rete di affiatati medici, infermieri e volontari, crescono anche grazie al sostegno garantito ogni anno da Genoa e Sampdoria, puntuali nel mettere a disposizione di Stelle nello Sport le maglie ufficiali autografate dei loro calciatori.

Foto 2 di 2



Questa settimana, si confrontano due giocatori che stanno vivendo un grande momento e il cui rendimento molto positivamente influisce sulle sue squadre. E’ senz’altro la settimana di Quagliarella: quattro reti segnate a Fiorentina (tripletta) e Roma, l’invidiabile quota di 16 reti (record) raggiunta a testimonianza dell’esser un bomber senza il peso della carta di identità. Dietro Immobile e Icardi, Quagliarella completa la classifica marcatori di serie A e cercherà, ancora a suon di gol, di portare la sua Sampdoria sempre più in alto.

Izzo, reduce da una superlativa prestazione in casa della Juventus, è riconosciuto come valore aggiunto della difesa del Genoa, dai più ritenuto prossimo Nazionale. Da Armando, un contributo importante per blindare la porta di Perin: solo 4 gol subiti dal Genoa negli oltre due mesi della gestione Ballardini.