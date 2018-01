Stefano Garassino: “Prova Capodanno superata grazie a ordinanza e Amiu”

Genova. “Superata la “prova Capodanno”: meno vetro in strada grazie sia all’ordinanza sia al lavoro di Amiu, nessun problema di ordine pubblico grazie al lavoro integrato e coordinato di polizia municipale e forze dell’ordine. Un successo che ha consentito di fruire in modo completo delle iniziative messe in campo sia dall’Amministrazione Comunale sia dai Civ”.

Lo dice l’assessore comunale alla sicurezza Stefano Garassino che vuole esprimere compiacimento alla polizia municipale per il lavoro svolto. “Sono profondamente orgoglioso di come la PM ha operato ieri sera e questa notte – continua Garassino – Gli operatori sono stati impeccabili nel servizio, eseguito con altissima professionalità, ma anche estremamente precisi nell’organizzare e garantire la sicurezza di tutti i nostri concittadini e dei turisti”.

“Affrontare il problema complesso di una manifestazione che coinvolge migliaia di persone – aggiunge l’assessore – non è semplice. Noi lo abbiamo fatto per la prima volta, in primo luogo prendendo provvedimenti contro il vetro in strada e decidendo di non regolarizzare, come sempre è avvenuto, gli abusivi che ogni anno cingono d’assedio l’area in cui si tengono gli eventi. Alla luce dell’esperienza positiva, dobbiamo e vogliamo fare ancora di più per limitare realmente l’utilizzo di botti e giochi pirotecnici. Per il prossimo anno vedremo di mettere in atto un dispositivo di polizia municipale mirato a contenere anche questo problema e un maggior presidio delle vie secondarie vicino ai luoghi in cui si organizzano gli eventi. Certo è che, rispetto agli anni precedenti, le vie di Genova sono state più sicure e la festa più godibile e questo è sotto gli occhi di tutti. Voglio ringraziare l’assessore all’igiene urbana Matteo Campora e al commercio Paola Bordilli per l’impegno sul campo a favore della buona riuscita delle iniziative, della sicurezza e della vivibilità della città”.

(Nella foto i festeggiamenti in strada al Campasso)