Stadio, Preziosi: “Lo compreremo con Ferrero, condannati a farlo assieme”

Genova. “Andremo in questa direzione, siamo condannati a farlo assieme”.

Così EnricoPreziosi, presidente del Genoa, è intervenuto alla trasmissione “Radio anch’io lo sport”, riguardo all’ipotesi del futuro acquisto dello stadio Ferraris assieme a Massimo Ferrero presidente della Sampdoria.

Sul proprio futuro, Preziosi ha detto: “La mia volonta’ e’ di fare un passo indietro ma non voglio lasciare il club ad un soggetto non idoneo. In questo momento non ci sono candidati con le carte in regola”.