Stadio, Preziosi: “Entro quattro mesi possiamo chiudere l’operazione”

GENOVA – Il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente del Genoa Enrico Preziosi hanno “naturalmente” parlato dello stadio di Genova.

Lo ha detto lo stesso numero uno del Grifone al termine del colloquio che ha definito “piacevole”. “Il sindaco ci ha illustrato l’attuale situazione e quindi ci dovremo mettere d’accordo io e Ferrero per fare un’offerta. Penso che entro quattro mesi dovremmo riuscire a chiudere tutta l’operazione”, ha spiegato Preziosi, che all’uscita da palazzo Tursi si e’ diretto a piedi, salutato da vari tifosi, alla sede della regione Liguria per incontrare il governatore Giovanni Toti.

Oggi il presidente Toti concludera’ una “due giorni calcistica” in tribuna d’onore al Ferraris, accanto al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero per seguire il recupero della sfida di campionato Sampdoria-Roma rinviata a settembre scorso per l’allerta meteo.