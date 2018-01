Genova. Una spazzatrice dell’Amiu è precipitata per oltre 15 metri in un giardino di un palazzo di via Montaldo, a Staglieno (foto di Fabrizio Cerignale).

Gravemente ferito l’autista del mezzo, un uomo di circa 30 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino e ricoverato in rianimazione.

L’incidente è accaduto a Staglieno intorno all’una di questa notte, in via Montaldo, ma la spazzatrice dopo aver sfondato una ringhiera è finita in via Meloni. Sarebbe stata coinvolta un’altra vettura parcheggiata, trascinata dal mezzo dell’Amiu. La strada è stata chiusa al traffico, al momento non risultano abitanti sfollati. Abbattuto anche un palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto sono ancora al lavoro i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.