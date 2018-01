Genova. E’ cosciente e ricoverato in condizioni stabili l’autista della spazzatrice Amiu precipitata la scorsa notte a Staglieno. Matteo Burlando, 34 anni, residente in Valbisagno, e’ stato sbalzato dall’abitacolo del mezzo.

Soccorso in gravi condizioni da vigili del fuoco e medici del 118, ha riportato diverse lesioni e frattture in diverse parti del corpo.

Ora il conducente della spazzatrice si trova nel reparto di chirurgia d’urgenza all’ospedale San Martino. Intanto in Salita Meloni e in cvia Montaldo i vigili del fuoco e la polizia municipale stanno seguendo le operazioni di rimozione della spazzatrice. E’ intervenuta una gigantesca gru.