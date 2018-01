Spaccio di eroina in centro: due arresti

Genova. Nel corso di un servizio anti droga, i carabinieri del nucleo Operativo della Compagnia di Genova San Martino, in via Fiume, notavano una straniera mentre cedeva 3 grammi circa di “eroina” ad un uomo, che a sua volta, la passava ad un 50enne calabrese che sarà segnalato come consumatore.

I due accusati di spaccio, identificati in M. I. marocchina di 49 anni e G.G. di 62 anni, entrambi con pregiudizi di polizia per reati in materia di stupefacenti, sono stato tratti in arresto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Perquisita l’abitazione della donna, i carabinieri trovavano e sequestravano ulteriori altri 3 grammi di eroina e 5000 euro in contanti, provento dell’illecita attività, quindi, sequestrati assieme alla droga.