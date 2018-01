Solidarietà, asta benefica per la Gigi Ghirotti onlus: in vendita maglie di Galabinov, Viviani e i biglietti per Samp-Fiorentina

Genova Il Calcio va in vacanza, l’asta di Stelle nello Sport, realizzata su Charity Stars con il patrocinio di Coni e Ussi, no. Sino a giovedì 18 gennaio, sarà possibile aggiudicarsi due importanti maglie e un’esperienza molto significativa aiutando, nel contempo, la Gigi Ghirotti Onlus a sviluppare i propri progetti benefici a favore delle famiglie dei malati terminali e di SLA.

Dopo lo splendido stacco vincente contro il Sassuolo, determinante per bissare la vittoria casalinga prenatalizia contro il Benevento dopo un lungo digiuno casalingo, tocca al bulgaro Andrey Gălăbinov scendere in campo. Il centravanti del Genoa, a segno già contro la Juventus e a Cagliari, vuole ritagliarsi uno spazio importante negli schemi di Ballardini e punta anche a conquistare il cuore dei tifosi rossoblù.

Questa settimana all’asta anche la maglia di un campione olimpico nel Ciclismo. Il ventottenne Elia Viviani, su pista, ha vinto cinque titoli ai campionati europei Elite, tredici campionati italiani, due medaglie d’argento e una di bronzo ai campionati del mondo e la medaglia d’oro nell’omnium a Rio de Janeiro 2016. La sua maglia ufficiale autografata, grazie al supporto della Federciclismo, è a disposizione degli appassionati.

E infine è possibile aggiudicarsi due biglietti in tribuna centrale, con lo speciale “walkabout”, per l’incontro Sampdoria-Fiorentina che si svolgerà allo Stadio Luigi Ferraris domenica 21 gennaio. Una occasione davvero speciale per visitare lo stadio, gli spogliatoi, scendere in campo e vivere il pre-partita nell’area vip.