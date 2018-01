Genova. Oggi sole, e il ritorno del freddo. Domani un aumento delle nubi, ma senza piogge ad accompagnarle. Questa la situazione prevista per le prossime ore e i prossimi giorni dal Limet, centro meteo ligure. Tutto ciò perché correnti progressivamente più fredde orientali tendono ad interessare la nostra regione. A

Oggi, sabato 13 gennaio, giornata nel complesso soleggiata su tutta la regione. Qualche addensamento potrebbe interessare i versanti padani e i crinali dell’Appennino specie al mattino, senza precipitazioni. In serata parziale estensione delle nubi anche allo Spezzino, per il resto permarranno generali condizioni di bel tempo. Venti moderati tra nord e nord-est, con qualche residuo rinforzo al mattino sul settore centro-occidentale costiero. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature In lieve diminuzione. COSTA: Min +4/8 °C / Max +9/13 °C; INTERNO: Min -5/+3 °C / Max +3/7 °C.

Domani, domenica 14 gennaio 2018, nubi sparse su tutta la regione. Schiarite nell’arco della giornata lungo le coste e addensamenti più compatti su crinali e versanti padani, senza precipitazioni. Venti moderati dai quadranti nord-orientali, in indebolimento sul Levante a metà giornata. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature in ulteriore calo.

Lunedì 15 gennaio ancora nubi sparse su tutta la regione con schiarite lungo le coste e addensamenti più compatti su crinali e versanti padani, senza precipitazioni. Ventilazione moderata da nord-est, mare stirato sotto costa, mosso al largo, ulteriore calo delle temperature.