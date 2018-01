Si spara al volto e lascia scritto il nome di chi gli ha venduto il fucile, quell’uomo ora è nei guai

Genova. Non credeva che il fucile che stava vendendo sarebbe stato utilizzato per portare a compimento un suicidio. Questo almeno è quello che un 60enne, senza fissa dimora, ha spiegato alla polizia che lo ha indagato per istigazione al suicidio e possesso illegale dell’arma.

Sulla vicenda, avvenuta nel centro storico, stanno lavorando gli agenti del commissariato Prè, alla guida del primo dirigente Gabriele Sciarra. L’indagine è scattata dopo che due giorni fa un genovese di 50anni – seguito da tempo dai servizi sociali per un riconosciuto stato di depressione – si è ucciso, sparandosi al volto.

Vicino al corpo, la polizia ha trovato un biglietto in cui, oltre alla spiegazione del perché del suo gesto, ha indicato le generalità dell’uomo che gli aveva venduto l’arma, un fucile di piccole dimensioni aggiungendo di avere spiegato al venditore che l’avrebbe usata per farla finita.

La persona indagata, non solo per l’istigazione, ma anche perché il passaggio di mano dell’arma è avvenuto nella totale illegalità, ha negato di essere a conoscenza delle intenzione del 50enne.