Shoah, Toti: “Nel ricordo piantate radici perché non accada più”

GENOVA. “Oggi è un appuntamento solenne per ricordare uno degli episodi e dei momenti più cupi e bui della barbarie della storia umana. Nel ricordo stanno ben piantate le radici perché tutto questo non possa riaccadere e perché le violenze vengano bandite dal confronto sociale e politico in ogni civiltà”.

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi nel corso della celebrazione della Giornata della Memoria nel Consiglio regionale della Liguria.

“E’ bene – ha detto Toti – che ci siano giornate come questa che stiamo celebrando oggi, così come tutte le celebrazioni che avvengono nel resto mondo”.