Sfrattato da casa, non si rassegna e la rioccupa aggredendo i poliziotti: arrestato

Genova. Giovedì scorso è stato obbligato a lasciare la casa in cui risiedeva a seguito di uno sfratto eseguito alla presenza di personale delle forze dell’ordine con relativo cambio della serratura. Lui però non si è rassegnato e, ieri, è ritornato, ha forzato la porta d’ingresso ed è rientrato in quello che lui riteneva essere il proprio domicilio.

I vicini però, sentendo strani rumori provenire dall’appartamento, hanno contattato il 112 richiedendo l’intervento di una volante. I polizotti del Commissariato Foce Sturla e del Commissariato San fruttuoso giunti sul posto, hanno invitato l’uomo, un genovese di 57 anni già conosciuto poiché pregiudicato e soggetto violento, ad uscire dall’abitazione.

In tutta risposta lui ha aperto la porta e si è scagliato contro gli agenti colpendoli con pugni al volto e calci, procurando loro ferite giudicate guaribili in 7 e 5 giorni. Il genovese è stato arrestato per resistenza a P. U. e denunciato per violazione di domicilio. Sarà giudicato con rito per direttissima nella mattinata odierna.