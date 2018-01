Genova. Ancora licenziamenti nelle industrie genovesi. E gli operai metalmeccanici questa mattina a Sestri Ponente sono tornati a manifestare per difendere l’occupazione. I dipendenti ECA Sindel sono in sciopero con presidio a Sestri Ponente davanti all’azienda. Pesante la situazione venutasi a creare in due storiche aziende cittadine: Poseico (ex Ansaldo Componenti) ed ECA Sindel.

Entrambe le aziende hanno annunciato in questi giorni l’apertura della procedura di licenziamento collettivo: la Poseico ex Ansaldo Componenti, oggi facente parte del Gruppo omonimo lascia a casa 9 dipendenti su 31, mentre la ECA Sindel dell’ECA Group francese, ne lascia a casa 14 su 29.

La Poseico di Sestri Ponente produce diodi conduttori e impianti di potenza per il settore ferroviario, navale ecc., mentre la ECA Sindel, anch’essa con sede a Sestri, si occupa di simulatori navali e per addestramenti civili e militari della marina.

“Nel primo caso l’azienda ha giustificato il licenziamento con la chiusura di una linea produttiva (anche se in queste ore è arrivata la disponibilità della stessa azienda ad un accordo sindacale per attivare incentivi all’esodo su base volontaria), mentre nel secondo l’azienda lamenta di avere commesse poco remunerative – spiega la Fiom Cgil – La richiesta sindacale è quella di attivare un periodo di cassa integrazione per i dipendenti dichiarati in esubero in modo da traguardare questo momento di difficoltà. Queste situazioni nel settore metalmeccanico sono solo le ultime di tempo. Negli ultimi mesi la Fiom ha dovuto assistere molti lavoratori di aziende in difficoltà, quasi sempre aziende facenti parti di grandi Gruppi internazionali.

Il sospetto della Fiom Cgil è che le “aziende preferiscano licenziare per poi magari assumere altra mano d’opera a basso costo una volta ripresa l’attività a pieno regime”.

La Fiom Cgil chiede alla politica e alle istituzioni di svolgere la propria parte che è quella di creare politiche del lavoro che incentivino le imprese ad investire sul territorio ma che a fronte di tale disponibilità si impegnino a creare buona occupazione.