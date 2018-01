Sestri ponente, importuna una ragazza per tentare di derubarla: arrestato per rapina

Genova. Ha fermato una ragazza non ancora maggiorenne con una scusa. Prima l’ha importunata poi ha cercato di mettere le mani nella borsa per portare via il portafoglio strattonando la giovane che ha provato a resistere.

E’ successo ieri sera in via Cerruti a Sestri ponente. Sul posto gli uomini del commissariato.

L’uomo, un giovane nigeriano, è stato arrestato per rapina.