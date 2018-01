Serra Riccò, Giuliano Lobascio: “Grande risultato, ma la strada verso la salvezza è ancora lunga”

Serra Riccò. Giuliano Lobascio, come ogni bomber delle aree di rigore che si rispetti, non perde il vizio di segnare goal importanti, per la sua squadra.

La doppietta odierna, unita alla rete di Sardo, consente al Serra Riccò di rifilare tre reti ad un Vado, che mai si sarebbe aspettato di uscire sconfitto, in maniera netta, dal ‘Cambiaso’.

“E’ la classica domenica, in cui a noi è girato tutto per il verso giusto, mentre il Vado ha visto allontanarsi la dea bendata, in occasione dei tre legni colpiti. Ciò non sminuisce, però, il valore della nostra vittoria, meritata, dal primo al novantesimo minuto”.

“Abbiamo compiuto un passo importante in chiave salvezza, ma la strada è ancora lunga, sarà importante, a tale proposito, il confronto di domenica prossima, giornata in cui affronteremo, in trasferta, la Sestrese, che oggi ha compiuto l’impresa di vincere sul terreno della Genova Calcio“.