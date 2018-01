Genova. Volley Genova Vgp e Colle ecologico in equilibrio in vetta al girone B della Serie D della pallavolo femminile. I risultati dell’undicesima giornata disegnano ancora una volta un campionato imprevedibile e ricco di colpi di scena.

A riaprire la corsa è il KO del Colle ecologico: il team di Recco è caduto a Sarzana contro la Lunezia volley, che ora occupa il quarto posto della classifica. La gara si è risolta al tie break, dopo una gara equilibrata e contesa, con alterne vicende per le contendenti. Vittoria netta, invece, per il Volley Genova Vgp, che in casa a Genova Sestri ha prevalso per 3-0 sull’Albaro Levante.

La terza piazza della serie è occupata dal Punto Simply Masone Vallestura, che domenica pomeriggio si è imposto per 3-1 contro l’Acli Santa Sabina. Stesso risultato è quello con il quale il Volley Podenzana di Ceparana si è imposto sulla Serteco volley school, nello scontro di sabato sera.

Netto 3-0 per l’Olympia Voltri, invece, capace di piegare nettamente il Fosdninovo nella gara casalinga di sabato. In contemporanea, poi, l’unica vittoria esterna della giornata nel girone B della Serie D: al Paladonbosco di Genova le padrone di casa hanno ceduto in quattro set con Campomorone, ora al sesto posto.