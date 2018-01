Genova. La Serie D maschile conferma i suoi equilibri e vede la classifica accorciarsi, con la sconfitta del Santa Sabina, che dà strada ad Admo e Sant’Antonio.

I ragazzi in verdeblù espugnano il palasport Campolau di Albenga, superando i Barbudos in tre set e salgono al primo posto della classifica; al secondo posto si trova il Sant’Antonio, che in tre set ha regolato la Alassio volley.

Terza piazza per Santa Sabina, quasi raggiunta dalla Adpsm2013 Rapallo, che proprio a Genova Quarto ottiene una vittoria in quattro set, che sconvolge ancora una volta la classifica.

Vittoria in quattro set anche per la Sabazia pallavolo, che ferma la corsa della Volleyprimavera. A chiudere il quadro della serie due vittoria in tre set: a Pietra Ligure sono i padroni di casa del Maremola a prevalere, mentre il Celle Varazze volley si aggiudica la sfida contro il Colombo Genova.