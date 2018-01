Genova. Prove di fuga nel girone B della Serie D della pallavolo femminile ligure: Colle ecologico e Volley Genova Vgp vincono e allungano su Santa Sabina e Punto Simply Masone Vallestura, cercando un vantaggio che potrebbe pesare molto al momento della definizione delle promozioni.

Tre a zero sotto la tensostruttura di Recco per la Colle ecologico, che tiene la testa: vittima settimanale è stata l’Olympia Voltri, che ha comunque combattuto al meglio delle sue possibilità. Tre a uno in trasferta, invece, per la Vgp contro la Avg Campomorone: dopo il primo set, il team di Genova recupera e si afferma nella quarta frazione per 29-27, incamerando tutti i tre punti in palio.

Vince al tie break, invece, il Santa Sabina: contro la Lunezia a Marassi le genovesi rimontano due set e chiudono per i due punti, agganciando così al terzo posto il Punto Simply. Il team di Masone, infatti, al Palaserteco si è fermato proprio al tie break, raccogliendo solo un punto.

Altro tie break, poi, tra Albaro Levante e Volley Podenzana: vincono le ospiti, dopo una gara davvero equilibrata ma un tie break a senso unico, chiuso 15-7.

A chiudere il panorama della decima giornata della serie è la vittoria della Paladonbosco pallavolo Genova, che a Fosdninovo supera le agguerrite locali in tre set.