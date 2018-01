Genova. Grande equilibrio e nuove leadeship nel campionato di Serie D di pallavolo maschile: Santa Sabina è agganciata da Admo volley, rallenta Sant’Antonio e si avvicina anche il Volleyprimavera.

Importante la sfida di Lavagna: al palazzetto del parco Tigullio i padroni di casa sconfiggono gli ex primi della classe in tre set, conquistando i te punti che richiudono il gap in classifica.

Sconfitta al tie break, invece, per Sant’Antonio, ora terza: la Adpsm2013 Rapallo tiene banco e vince il quinto set per 15-13, incamerando due punti preziosi. Così il Volleyprimavera, vincente in tre set contro i Barbudos Albenga, accorcia la classifica della serie e coglie l’occasione di avvicinarsi alla zona più importante.

Vincono anche le due savonesi in azzurro, che conquistano due vittorie in trasferta, entrambe per 3-1: a Genova Borzoli contro la Colombo Genova per la Sabazia pallavolo, a Genova Voltri contro la Volare volley per il Celle Varazze volley.

Il derby del Ponente, invece, si chiude a favore del Maremola volley: ad Alassio è 3-0 per gli ospiti, che ottengono i tre punti necessari ad agganciae in classifica proprio i diretti rivali.