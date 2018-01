Cogoleto. Al Fontanassa di Savona, per l’ultima giornata della prima fase, si sono viste due squadre concentrate e desiderose di esprimersi al meglio delle proprie capacità.

Il Cogoleto è decisamente migliorato rispetto all’inizio della stagione e dell’incontro di andata; non esprime ancora un gioco collettivo efficace ma riesce a sfruttare le individualità che possiede. Il Savona è sceso in campo per la vittoria ed ha perseguito l’obiettivo anche se non si è espresso allo stesso livello dell’incontro della settimana scorsa con il San Mauro, quasi a conformarsi all’avversario in una partita corrugata e nervosa. Finalmente la mischia ha avuto ruolo e successo, tornando a vincere le fasi statiche come mai in questa stagione; con palloni a disposizione i trequarti hanno giocato mettendo in pratica molteplici attacchi, riuscendo a marcare mete da manuale e fallendone altre per pochissimo, avendo di fronte il miglior reparto avversario.

di 69 Galleria fotografica Serie C1: Savona Rugby vs Cffs Cogoleto









L’incontro parte al rallentatore, con le due squadre che attuano una fase di studio reciproco. Baccino sblocca la partita al 25° concludendo in meta un bel carrettino creatosi da una touche ai quindici metri. Dato il segnale le due squadre alzano i toni; Savona crea gioco in modo ordinato, Cogoleto risponde con controffensive pungenti, con baricentro in area genovese. All’ultimo minuto della frazione arriva la seconda meta biancorossa: da un raggruppamento nell’area dei ventidue avversaria parte un attacco classico dei trequarti che sulla velocità riesce a smarcare Bernat, il quale segna sulla bandierina. Si va in sosta sul punteggio di 10 a 0.

Nella ripresa continua il copione precedente. Il vantaggio non dà sicurezza ai savonesi, che vogliono altri punti. All’8°, da una mischia vinta a metà campo, parte un attacco ben orchestrato dei trequarti che porta in meta l’estremo Serra per il 15-0. A seguire arriva la reazione del Cogoleto che preme con maggior decisione; il risultato sono due calci piazzati realizzati al 13° e 15° ad opera di Poggio.

Il Savona riprende le redini del gioco e si colloca nuovamente nella metà campo avversaria. Al 23° un attacco partito con due raggruppamenti di mischia concentra i difensori, permettendo ai trequarti di dispiegarsi velocemente, mandando in meta Serra; egli stesso trasforma, portando il risultato sul 22 a 6.

Il risultato è acquisito ed anche le quattro mete del bonus offensivo; il ritmo cala leggermente, lasciando spazio a un gioco meno bello, spezzettato e nervoso. Splendida eccezione al 32° la meta di Amato che, completando una percussione operata dalla mischia, vola negli ultimi quindici metri liberandosi di due avversari. Serra trasforma e il risultato si fissa sul 29 a 6, restando poi invariato fino alla fine.

Da domenica 21 gennaio i gialloblù parteciperanno alla poule Salvezza.

Il tabellino:

Savona Rugby – Cffs Cogoleto 29-6 (p.t. 10-0) (punti 5-0)

Savona Rugby: Serra, L. Ermellino, Scorzoni (Bernat), Costantino, Berta, Rossi, R. Ermellino (Pizzorno), Berellini (La Macchia), Guida, Pivari, Urbani, Maruca, Ademi ( Amato), Baccino. A disposizione: Fanciulli. All. Antonello Pischedda.

Cffs Cogoleto: Gambirasio, Galbiati, Giordano, M. D’Agostino, S. D’Agostino, Tricoli, Poggio, Paravidino, Lena, Silenzi, Tchouta, Burattini, Barone, Zunino, Celauro. A disposizione: Lizzi, Perata. All. Alessandro Rovere.

Arbitro: Francesco Gioffredi (La Spezia).

Marcature: p.t. 25° m Baccino (5-0), 40° m Bernat (10-0); s.t. 8° m Serra (15-0), 13° cp Poggio (15-3), 15° cp Poggio (15-6), 23° m Serra tr Serra (22-6), 32° m Amato tr Serra (29-6).