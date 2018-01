Genova. Vincono le prime della classe nella ripresa del campionato di pallavolo maschile di Serie C: la massima serie regionale ha riaperto i battenti nel 2018 con un’ulteriore conferma della gerarchie consolidate nei mesi d’autunno.

Zephyr trading Spezia e Admo volley guidano la classifica, a quota 22 punti: gli spezzini si sono imposti a Chiavari, superando in tre set il team locale 3 Stelle villaggio, mentre i verdeblù hanno ceduto solo un set alla Spedia volley nel match casalingo di domenica pomeriggio.

Vittoria anche per il Cus Genova, ora terzo della serie: i biancorossi hanno vinto 3-1 a Finale, conquistando i tre punti decisivi per il sorpasso sulla Spedia, adesso quarta.

Vittoria casalinga per 3-1 anche per il Santa Sabina: i genovesi in biancoblù hanno avuto la meglio sul Volley Colombiera Sarzana project, conquistando tre punti importanti.

Chiudono il panorama dell’ottava giornata due vittorie in trasferta: a conquistarle Olympia Voltri e Grafiche Amadeo Sanremo. I sanremesi si sono imposti ad Albisola in quattro set, mentre l’Olympia ha steso in tre set la Futura Avis Bertoni.

Sfida importante per la classifica sabato prossimo alle 18.00: al Palacus si affronteranno Cus Genova e Admo volley, con la possibilità per i padroni di casa di riaprire i giochi della serie o per gli ospiti di chiuderli (quasi) definitivamente.