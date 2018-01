Genova. Domani, sabato 20 gennaio, riparte il campionato di pallanuoto di Serie B e la Sportiva Sturla è pronta ad iniziare una nuova avventura.

Al timone un nuovo comandante: Pietro Ivaldi, navigatore di lungo corso nel mare della pallanuoto pronto a guidare questa squadra verso importanti traguardi.

Una squadra che vede conferme e novità come spiega il mister: “Da quando sono arrivato questo gruppo è cresciuto molto, i senatori e i nuovi arrivi, giovani compresi si sono amalgamati bene e l’ampia rosa composta da diciassette giocatori ci permetterà di poter schierare sempre la miglior formazione. Non vogliamo nasconderci e cercheremo di finire la stagione nel modo migliore possibile. La nuova formula con i playoff a otto squadre non dà punti di riferimento e dovremmo scoprirla strada facendo. Anche l’esordio di sabato non è dei più facili. La Locatelli ha l’entusiasmo della neopromossa, il gruppo è molto affiatato e noi dovremmo essere concentrati e concreti”.

Alla prima partita non mancherà il presidente Giorgio Conte che con Piero Ivaldi ha ideato un progetto: “Con il nuovo tecnico abbiamo programmato un triennio il cui punto fermo sarà la crescita dei settori giovanili. Il programma sarà messo a punto con la collaborazione dei nostri giovani e preparati tecnici. Della squadra Senior ne parleremo alla fine della stagione”.

Appuntamento quindi a domani presso la piscina di Sori alle ore 20.