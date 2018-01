Camogli. La sconfitta di misura patita la settimana scorsa in quel di Bologna ha lasciato alla Rari Nantes Camogli tanta amarezza ma, allo stesso tempo, anche grande consapevolezza nei propri mezzi.

Il campionato offre subito una grande occasione per rialzare la testa. Alla Giuva Baldini, infatti, arriverà una Promogest in grande difficoltà con appena tre punti conquistati nelle prime cinque giornate.

Guai però, a sottovalutare l’avversario e a mettere tutti in guardia ci ha pensato, come sempre, mister Daniele Magalotti. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match: “La settimana è stata positiva, abbiamo analizzato la partita di Bologna e ci siamo soffermati sugli errori commessi. Come sempre ho avuto il privilegio di poter contare sulla totale disponibilità di una grande squadra che mi ha ascoltato e e mi ha dato ottime risposte in ogni allenamento. Vogliamo ripartire immediatamente perché la classifica è ancora molto corta e abbiamo ancora tanto da dare a questo campionato. Affronteremo una squadra in difficoltà e proprio per questo ci vorrà massima attenzione. In questo torneo nessuno regala nulla e dobbiamo essere concentrati e pronti a fare di tutto per andare a prenderci questi tre punti“.

Ripartire, senza voltarsi in dietro ma solo con il desiderio di tornare alla vittoria. Si gioca oggi, sabato 20 gennaio, alle ore 15.